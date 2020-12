Virgin Tonic : Moi c'est Madame, le jeu qui va vous faire travailler votre répartie !

Ce matin dans le Virgin Tonic, zoom sur un jeu qui devrait en ravir plus d'une : Moi c'est Madame est un jeu de cartes qui vous invite à ne pas vous laisser faire. Le petit bonus ? Il vous donne plein d’idées pour riposter et lutter contre le sexisme entre ami.e.s. Inspirez vous des répliques phares du podcast YESSS, ou entraînez-vous à créer des ripostes de plus en plus audacieuses.

Moi C'est Madame

Au programme, plusieurs packs : d'abord, le jeu simple. Ensuite, le pack "anti-machos ou bien, 55 cartes simplement "anti-machos", elles aussi. Toutes les informations sont à retrouver juste ici ! Notez que le jeu n'est (pour l'instant) disponible qu'en pré-commande. Sa sortie est prévue pour le mois de février prochain.

De quoi mieux mater le patriarcat !