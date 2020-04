Virgin Tonic : Moby est de retour avec Power Is Taken... et il a l'air en colère

L'artiste est de retour avec un seizième album ! Moby nous revient donc avec All Visible Objects - un nouvel opus. Ce dernier succède à Long Ambients Two (sorti en 2019).

Pour porter cet album, l'artiste a dévoilé un premier single - intitulé Power is Taken. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le clip est plus qu'engagé : l'on y voit des images chocs d'affrontement entre policiers. Moby précise que les bénéfices de cet album iront au profit de plusieurs associations.