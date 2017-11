Virgin Tonic : Mieux vaut manger 2 burgers qu’un seul accompagné de frites !

Après avoir appris que 8 français sur 10 s’estiment excellents aux jeux de société qu’ils possèdent, ou après avoir découvert ce que le pape vient de recevoir comme cadeau pas comme les autres, on change encore de registre et on parle junk food ! Et si vous êtes un amoureux de burgers frites, on a une info pour vous ! Sachez qu'il serait préférable, d'un point de vue nutritionnel, de commander deux burgers qu'un seul burger accompagné de frites ! N'hésitez donc plus au moment de passer votre commande. En effet, selon une étude pour de Business Insider, mieux vaut manger deux burgers qu'un seul accompagné de frites ! Pourquoi ?

Car les hamburgers sont riches en lipides, en protéines et en glucides (en bref, tout ce dont le corps a besoin), tandis que les frites ne contiennent qu'une haute quantité de glucides (sucres). Celles-ci provoquent une forte sensation de faim pas longtemps après le repas et ne possèdent aucun intérêt nutritionnel. Le Dr. Emily Field, nutritionniste américaine, affirme : "En remplaçant les frites par un deuxième hamburger, vous doublez presque votre apport en protéines tout en réduisant la quantité de gras et de glucides que vous mangez. Étant donné que le fast-food est déjà riche en graisses et en glucides et qu'il contient peu de protéines, ce simple ajustement pourrait aider à stabiliser votre glycémie". Voilà, vous savez tout !