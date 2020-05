Virgin Tonic : Mick Jagger vit dans un village français !

Vous le savez peut-être, Mick Jagger possède une propriété en France et plus précisément à Pocé-sur-Cisse (Indre-et-Loire). Il y possède une propriété d’une vingtaine d’hectares depuis près de 40 ans. Et récemment, les habitants du village ont été interrogés sur le quotidien de la rock star : Tenez-vous bien, c’est un habitant comme les autres ! Il vient en famille et va lui même chez BricoMarché faire ses courses !

Le quotidien de Mick Jagger

Après avoir acheté le château de Fourchette, Mick Jagger a fait appel aux artisans du village pour la rénovation. Les habitants l’appellent par son prénom et le protègent des paparazzis. Ils l’ont déjà vu à la fête du village et au volant de son break Peugeot. Et ce n'est pas tout : Christophe, un épicier raconte « Il y a deux ans, il est entré dans mon magasin avec lunettes de soleil et casquette et m’a demandé dans un français parfait de lui expliquer la recette des rillettes de mon frère ».

En attendant de retrouver les Rolling Stones sur scène, Mick Jagger prend des forces en France.