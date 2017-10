Virgin Tonic : Michelle et Barack Obama fêtent leurs 25 ans de mariage !

SI l'on vous parlait de ces femmes qui avouent avoir un jeu de séduction avec leur collègue, on laisse place au romantisme et à l'amour ce matin dans le Virgin Tonic. Camille Combal nous a partagé une news touchante. Sachez qu'hier marquait les 25 ans de mariage de Michelle Obama et de son mari, accessoirement le précèdent Président des États-Unis, Barack Obama ! On craque littéralement face à cette annonce de l'ancienne first Lady qui n'a pas manqué de partager sa joie sur le réseau social Instagram !

Happy 25th anniversary @barackobama. A quarter of a century later, you're still my best friend & the most extraordinary man I know. I ???? you. Une publication partagée par Michelle Obama (@michelleobama) le 3 Oct. 2017 à 7h04 PDT

Michelle Obama, anciennement Michelle Robinson, a tendrement écrit en légende de publication : "Joyeux 25ème anni­ver­saire Barack Obama. Un quart de siècle plus tard, tu es toujours mon meilleur ami et l’homme le plus extra­or­di­naire que j’ai connu. Je t’aime." Que dire de plus... Les deux tourtereaux s'étaient rencontrés en 1989 dans un cabinet d'avocat. L'ancien président arrivait à l'époque en tant que stagiaire, tandis que l'ancienne first Lady venait d'être promue associée. Le coup de foudre arrivera un mois plus tard, et le couple se marièrent en 1992. Magnifique !