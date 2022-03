Virgin Tonic : Michel Drucker recueille les animaux de télé-réalité !

Saviez-vous qu'il y avait des poules dans Loft Story ? Nous non. Probablement parce qu'on était davantage concentré sur Loane et Jean-Edouard que sur les animaux de basse-cour qui arpentaient les couloirs des studios. Pourtant, à la fin de cette émission à succès, une personne bien connue du petit écran a recueilli ces dernières. Vous vous demandez qui ? C'est Michel Drucker bien évidemment ! En effet, comme le confie sa femme Dany Saval sur le plateau de On n'est pas couché, "Je dois avoir quinze chiens, trente chats, j'ai toute une série de poules que j'ai sauvées..." Une belle brochette d'animaux de compagnie tous recueillis grâce à la télévision.

Amusé par cette anecdote partagée par son épouse, le présentateur de Vivement Dimanche ajoute qu'il avait accepté de recueillir "tous les animaux de la télé-réalité. Il y avait des poules dans Loft Story (…) Et puis on a recueilli les animaux de la Ferme Célébrités où il y avait un bouc, une chèvre..." Depuis, sa maison ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Arche de Noé. L'homme de télévision ajoute avec humour que "pour avoir recueilli tous ces animaux chez moi, les animaux de la télé-réalité ont un QI supérieur à celui des candidats !" Une thèse qui reste tout de même à prouver !