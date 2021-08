Virgin Tonic : Michel Barnier candidat aux présidentielles, des internautes le confondent avec Michèle Bernier

Vous le savez, les élections présidentielles approchent et quelques candidats commencent à lancer leurs campagnes. Et justement, Il y a quelques jours, la primaire de la droite pour l'élection présidentielle de 2022 s'est enrichie d'un candidat supplémentaire : Michel Barnier... il n'aura pas fallu longtemps pour que les internautes confondent le politicien avec la comédienne Michèle Bernier.

J'ai lu trop vite et j'ai cru que Michèle Bernier se présentait et j'étais même pas choquée, c'est dire l'état politique de ce pays. pic.twitter.com/JKqa71Eqdw — Wesh Madame ! (@weshmadame) August 26, 2021

Michel Barnier, ex-ministre de l'Environnement, des Affaires Etrangères ou de l'Agriculture est aussi ex-commissaire européen. Celui qui, actuellement est le négociateur en chef de l'Union européenne, se présente ainsi aux primaires de la droite.

Presque le nom d'une star, à une lettre près ! ????#VirginTonic pic.twitter.com/EoatezmwBK — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) August 30, 2021

Dans le Virgin Tonic, on s'est dit qu'on allait vous demander si, vous aussi, vous aviez un nom de (presque) star ! Entre Julia Robert et Michel Brucker, on a de quoi faire !