Virgin Tonic : Michael Jackson aurait bien aimer être... James Bond !

Quand on le regarde, on a bien du mal à imaginer qu'il fut un temps où Michael Jackson rêvait de jouer James Bond. Cette anecdote, bien gardée pendant des années a été dévoilée dans le livre autobiographique de Michael Ovitz, un célèbre agent Hollywoodien. Ainsi, dans cet ouvrage, on apprend que dans les années 80, Michael Jackson aurait tenté de décrocher le rôle mythique de l'agent secret britannique. "La légende raconte qu’au moment de cette annonce, l’agent et son collègue Ron Meyer n’ont pas réussi à garder leur sérieux car Michael Jackson venait de faire tomber son chapeau dans le guacamole qui était posé sur la table", rapporte Konbini.

Vexé devant leur fou rire, l'artiste aurait quitté la pièce précipitamment avant d'être rattrapé par son agent : "Tu ne serais pas crédible en brute et avec une montagne de muscles.", lui aurait-il expliqué. Michael Jackson n'avait peut-être pas la carrure d'un James Bond mais en attendant, il avait l'étoffe d'un artiste. Et puis, ce n'est pas James Bond qui aurait réussi à faire un moonwalk parfait !