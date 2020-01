Virgin Tonic : Messieurs, pour séduire, arrêtez de mettre du déo !

Le Virgin Tonic aime vous partager des études. Et cette fois, on vous en sert une tout droit sortie du Medical Daily : visiblement, les femmes préfèrent quand les hommes ne mettent pas de déodorant. On vous explique.

Les femmes n'aiment pas le déo !

Dans l'étude, on apprend ainsi que l'odeur de transpiration aurait un effet hormonal sur les femmes, ce qui développe leur excitation : Alors évidemment, on ne parle pas de votre odeur en sortant de la salle de sport. Ce n'est pas votre odeur après deux heures de Crossfit qui stimule mais l’odeur naturelle de l’homme. Aussi, notez que l'odeur du réglisse et celle du concombre peuvent aussi exciter les femmes.

Quant aux hommes, ce sont les odeurs de lavande et potiron qui leur donneraient envie de faire des câlins... A tester, donc !