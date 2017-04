Lire rend sexy !

Lire permet de marquer des points en matière de séduction ! C'est en tout cas ce que révèle un sondage réalisé par le site de rencontres américain EHarmony. D'après les résultats, lister la lecture parmi ses passe-temps favoris permet aux hommes d'avoir 19% de chances de plus que ceux qui ne lisent pas de recevoir un message de la part de ces mesdames ! A tel point qu'il existe même un compte Instagram "Hot Dudes Reading" dédié à ces beaux gosses qui lisent en public ! Par contre, les femmes ont moins de succès avec ce passe-temps. Elles reçoivent 3% de messages de plus que celles qui ne lisent pas. En tout cas, les réseaux sociaux nous empêcheraient de lire une centaine de livres par an !

Mais si la lecture rend sexy, il ne s'agit pas de lire n'importe quoi ! Ceux qui dévorent les ouvrages politiques ou les chefs d'oeuvre de la littérature russe n'ont pas tellement la côte sur le réseau. Par contre, ceux qui adorent la trilogie Millenium, 1984 de George Orwell, des livres sur la seconde Guerre mondiale ou encore Da Vinci Code explosent les scores ! Alors messieurs, qu'attendez vous ? Voici d'ailleurs le nombre de livres moyen lus par les Français chaque année.