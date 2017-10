Quand on est en couple, il y a deux camps : d'abord, on a les hommes qui oublient souvent ce qu'on leur dit (en même temps, il n'ont pas forcément l'énergie d'emmagasiner toutes les informations que leur compagne peut leur donner en 10 minutes). Ensuite, on retrouve les femmes, frustrées de voir que leur homme ne les écoutent pas. Le truc, c'est que ce n'est pas de la mauvaise volonté. Si les hommes ne retiennent pas tout ce qu'on leur dit, ce n'est pas parce qu'ils s'en fichent, bien au contraire ! En fait, l'explication est scientifique.

Sachez-le, une étude est catégorique : si les hommes ne retiennent pas tout, s'ils donnent l'impression de se foutre de ce qu'on leur dit et surtout, s'ils ne semblent pas toujours investis, ce n'est pas de leur "faute" - pour reprendre les termes de Camille. En fait, c'est inconscient. Selon une étude, les hommes cultiveraient moins les sentiments que les femmes et se sentiraient perdus lorsqu'il faudrait les "affronter" et les exprimer. Aussi, le cerveau masculin "décrocherait" plus vite. Alors d'accord, le voir "décrocher" pourrait être un motif de dispute. Mais on le répète, ce n'est pas de sa faute !