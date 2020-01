Virgin Tonic : Messiah, la série avec Tomer Sisley à découvrir d'urgence sur Netflix !

L'hiver est là, c'est le moment d'hiberner avec Netflix ! Et si le catalogue de la plateforme devrait vous tenir occupé pour tous le mois de Janvier, on a trouvé LA série à regarder en priorité : Messiah, avec Tomer Sisley. "C’est une série d’action internationale qui raconte l’ascension d’un homme mystérieux, considéré par ceux qui le suivent comme étant potentiellement le Messie. À savoir maintenant s’il l’est ou pas, c’est une question à laquelle tentent de répondre les autres personnages. La série n’apporte pas forcément une réponse précise, mais va interpeller le spectateur et le faire devenir acteur à part entière de cette histoire, car chacun doit y trouver sa propre vérité", explique l'acteur à Allociné.

Sortie le 1er janvier dernier, la série devrait rencontrer le succès qu'elle mérite... et être renouvelée pour une deuxième saison !