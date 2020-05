Virgin Tonic : Mesdames, on sait comment faire lâcher sa console à votre chéri !

Vous l'attendez peut-être, la Playstation 5 devrait faire le bonheur de millions de joueurs d'ici Noël. Et on ne va pas se mentir, le confinement a rendu la console indispensable pour de nombreuses personnes... et justement, que faire lorsque son partenaire est un peu (trop) accroc aux jeux ? Ne bougez pas, Facebook à la réponse ! Une vidéo (devenue virale) montre ainsi la meilleure technique des femmes pour obliger leur conjoint à lâcher la manette : elles arrivent toutes nues devant eux pendant qu’ils jouent aux jeux vidéos en ligne avec leur potes.

Meilleure technique !

Elles les filment au moment où elles font tomber leur serviettes. Parfois certains s’étouffent, d’autres crient et lâchent la manette de jeux pour leur courir après. Un autre s’est carrément cassé la figure en se levant mais le meilleur est celui qui lui demande de se pousser de la télévision et qui s’en fout... L’idée ? Les perturber pendant leur partie de jeux qui peut devenir très longue à cause du confinement.