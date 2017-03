Virgin Tonic : Merci Google Maps ! On va enfin pouvoir retrouver notre voiture sur le parking

Qui n'a pas connu l'angoisse de ne pas retrouver sa voiture sur un parking, qui peut donner lieu à cette blague ? Heureusement, cette souffrance est bientôt de l'histoire ancienne. Google Maps va bientôt proposer une option afin de localiser la voiture des utilisateurs automobilistes ! En cours de développement, cette fonctionnalité appelée "Parking location" ("Save your parking") permettra de définir sa place de parking en cliquant sur son point de stationnement. Dès que ce dernier devient bleu, il faudra enregistrer ses infos (étage, numéro de place...). On pourra même prendre une photo et mettre une minuterie pour le parcmètre !

Seul hic, il faut la 3G et être connecté à Google Maps via son compte Google. Autant dire qu'il faudra un peu attendre avant que ça marche parfaitement dans les parkings souterrains ! Mais c'est un énorme progrès pour tous les étourdis ! Par exemple pour cet homme qui a cherché sa voiture sur un parking et qui l'a retrouvée 6 mois plus tard... Si la date de sortie n'est pas encore dévoilée, ça ne devrait tarder ! On a hâte.