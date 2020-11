Virgin Tonic : Meow Talk, l'application qui vous permet de comprendre ce que votre chat veut vous dire !

On ne va pas se mentir, aujourd'hui, il y des applications pour tout : que vous soyez fan de musique, de cuisine, de bricolage ou de n'importe quoi d'autre d'ailleurs, il y aura toujours une application adéquat. Et vous savez quoi ? Il en existerait même une capable de traduire ce que dit (ou miaule, au choix) votre chat. "Le chat a neuf intentions générales: elles représentent ses humeurs et ses états d’esprit. Mais chaque chat a également son propre miaulement qui va au-delà de ces neuf intentions générales”, peut-on ainsi lire dans la description de l'application.

Meow Talk

Alors évidemment, cette toute nouvelle technologie fait ses premiers pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'application est d'ores et déjà disponible !