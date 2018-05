Virgin Tonic : Même en prison, il recevait des PV... parce que la gendarmerie utilisait sa voiture

Décidément ce matin, le Virgin Tonic a pas mal d'histoire de voiture à vous raconter ! On vous a d'abord parlé de cet homme venu faire ses courses là où il avait volé une voiture deux heures plus tôt. C'était à Bourges mais cette fois, on vous emmène ailleurs en France, là où la voiture d'un détenu a été utilisée par la gendarmerie. Malik Kessaci a donc été incarcéré en 2015 pour association de malfaiteurs. Parce qu'il a été arrêté au volant de son véhicule, ce dernier a été saisi. Mais même en prison, le détenu a reçu des PV... parce que la gendarmerie s'en servait.

"Depuis 2011 les voitures saisies lors d'une enquête peuvent-être réutilisées", explique le média Auto Plus. Et c'est justement ce qu'il s'est passé avec le véhicule de Malik Kessaci. Son avocat a -bien entendu- tout mis en oeuvre pour faire changer la carte de grise mais pour l'heure, rien a changé et... les PV continuent à arriver.