Le mariage approche à grands pas à grands pas ! Meghan Markle épousera le Prince Harry en mai prochain (d'ailleurs, sachez qu'on a le programe de cette fameuse journée) et la bonne nouvelle, c'est qu'il vous sera possible d'y assister. Oui, parmi les quelques 2000 invités, on retrouvera notamment des civils. Mais ça, de n'est pas ce dont le Virgin Tonic veut vous parler ce matin. Savez-vous combien coûte la robe que portera la futur princesse pour se marier ? Non ? On a la réponse.

Meghan Markle épousera le prince Harry en mai prochain

Croyez-le ou non, la robe de mariée de Meghan Markle vaut près de 450 000 euros (pour vous donner une idée, c'est à peu près le prix d'une maison). Cette fameuse robe sera dessinée par le duo Ralph & Russo (à qui l'on doit déjà la robe portée par Meghan Markle lors de ses fiançailles). Meghan Markle fera t-elle mieux que Kate Middleton ? Réponse dans quelques semaines. Mais vu le prix, on espère que la robe sera splendide !