Virgin Tonic : Mcdo lance un sundae... à la coriandre

Il n'y a pas si longtemps, le Virgin Tonic vous annonçait la volonté de Mcdo de proposer des menus plus végé... et justement, en Chine, la firme a choisi l'innovation. Tenez-vous bien, Mcdo lance un sundae à la coriandre... et évidemment, ce choix ne satisfait pas tout le monde : « Ca ne mérite pas d’exister ce truc », lance ainsi un internaute dans les commentaires qui accompagnent le post.

Un rejet génétique

Ce n'est pas un secret, peu d'Occidentaux aiment la coriandre. Mais alors, pourquoi détestons-nous tant cet épice ? Visiblement, l'explication serait génétique : « Un gène spécifique, le OR6A2, contrôle la sensibilité des récepteurs olfactifs et gustatifs aux aldéhydes. Or, les aldéhydes sont un composant chimique que l’on retrouve dans la coriandre, mais aussi dans le savon. Ainsi, si chez vous le gène OR6A2 est surexprimé, vous avez un risque de détester la coriandre et de lui trouver un goût de savon », rapporte le 20 minutes.

Rassurez-vous, ce sundae ne sera disponible qu'en Chine. En France, on garde nos valeurs sûres que sont le caramel et le chocolat.