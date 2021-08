Virgin Tonic : McCartney 3,2,1... le docu-série évènement sera dispo le 25 août sur Disney+

Plongez dans l'univers dans l'un des musiciens les plus mythiques : le 25 août prochain, Disney+ diffusera McCartney 3,2,1 - un docu-série centré sur l'ex Beatle.

Au programme, une discussion intime entre le compositeur Paul McCartney et le producteur Rick Rubin. Le chanteur revient sur son travail révolutionnaire avec les Beatles et de ses 50 ans et plus en tant qu'artiste solo. La série couvre l'écriture des chansons, les influences et les relations personnelles qui ont inspiré les chansons emblématiques de McCartney... le tout filmé en noir et blanc dans un studio improvisé.

Et aussi, retrouvez Get Back

Rendez-vous le 25 août sur Disney+