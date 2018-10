Virgin Tonic : Mbappé, star d'un clip Bulgare (VIDEO)

Depuis la Coupe du Monde (et même avant), Kylian Mbappé est devenu un héros dans l'hexagone mais aussi, en Europe. Résultat, quand une prof ne sert pas de son nom pour apprendre l'orthographe à ses élèves, c'est un rappeur Bulgare qui le met à l'honneur. Fyre, de son nom, a ainsi dévoilé un morceau à la gloire du footballeur. "La vidéo a été postée sur YouTube le 15 août dernier, un mois après la victoire des Bleus à la Coupe du monde. Elle compte aujourd’hui près de 800.000 vues", explique BFM TV. Et justement, la vidéo, on vous invite à la voir tout de suite !

Evidemment, la vidéo a eu un succès fou et ce, même hors de Bulgarie. Le petit bonus, c'est que Fyre a même pensé à ajouter la traduction des paroles - pour les fans français. "Jeune champion-Kylian Mbappé/Insaisissable comme Kylian Mbappé/Toujours fidèle-Kylian Mbappé/Je célèbre comme Kylian Mbappé", chante t-il dans le refrain.

Avouez, c'est la meilleure façon de commencer la journée !