Virgin Tonic : Mayonnaise, bave d'escargot... nos conseils beauté les plus insolites !

Vous vous ruinez en cosmétiques ? En soins pour cheveux ? Les crèmes s'entassent chez vous ? On vous comprend. Mais ce matin, dans le Virgin Tonic, on a quelques petits conseils pour vous : Cheveux hydratés, peau lissée... on a toute une pléiade de conseils à vous donner et franchement, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre !

Pour des cheveux hydratés

Pensez à la mayonnaise ! Si jamais vous maîtrisez la mayonnaise comme personnage, sachez qu'elle n'est pas uniquement bonne dans votre assiette : croyez-le ou non, les oeufs, l'huile et le vinaigre que contient la mayonnaise possède des vertus hydratantes pour vos cheveux.

De la bave d'escargot

Pour une peau plus lisse, optez pour des cosmétiques à base de bave de crapaud !

Du venin d'abeille

Bon (ou pas) à savoir, le venin d'abeille aurait des vertus anti-âge.

Alors, vous allez changer vos routines beauté ?