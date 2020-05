Virgin Tonic : Mauvaise nouvelle, Plus Belle la Vie passe en rediffusion dès aujourd'hui

Après les Feux de l'Amour, c'est au tour de Plus Belle la vie de passer en rediffusion : Les tournages ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre pour cause de coronavirus et la série ne fait pas exception.

Rediffusion pour plus belle la vie

À partir de ce soir, France 3 rediffusera deux épisodes par soirée, à 20h15. Pour ne pas priver les téléspectateurs de leur série et les remercier de leur fidélité, France 3 a choisi de rediffuser des épisodes qui ont marqué la vie des mistraliens. Patience, de nouveaux épisodes seront -on l'espère- bientôt disponibles...