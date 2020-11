Virgin Tonic : Mauvaise nouvelle, l'accent français n'est plus le préféré au monde...!

Ah, les accents... On ne va pas se mentir, c'est quand même ultra sexy. Avouez-le, vous aussi, vous avez déjà craqué sur quelqu'un uniquement à cause de son accent. Or, si la France a longtemps été en tête du classement, elle vient -malheureusement- de chuter légèrement.

L'accent anglais reprend la tête du classement

#1. Accent anglais

#2. Accent français

#3. Accent italien

L'accent anglais s'est glissé en tête du classement. La chute de l'accent français n'est pas si violente puisqu'il écope de la deuxième. Juste derrière, on retrouve l'accent italien - indétrônable !