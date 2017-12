Virgin Tonic : Mathieu, Manu et Jennifer remportent un an de loyer, ils sont les deuxièmes gagnants !

Depuis l'annonce, vous avez du mal à y croire ! Et pourtant, c'est bel et bien vrai ! Toute cette semaine, Camille offre pas moins d'un an de loyer à 3 auditeurs chanceux. L'équipe du Virgin Tonic appellera un joueur tiré au sort à 7h20, 8h20 et 9h20. Hier, Adeline, Nadine et Djamila étaient les premières gagnantes. Et pour avoir une chance de gagner, il suffit de s'inscrire au 71213 en envoyant le code LOYER (2*0,65 cts + coût d’un SMS). Et sachez que quoi qu'il arrive, il y aura un gagnant : l'équipe du Virgin Tonic rappellera jusqu'à ce qu'un auditeur décroche ! Aussi, si vous vous êtes inscrits hier, sachez que vous êtes inscrits pour toute la semaine !

La barre des 50 000 euros est dépassé puisque ce matin, Camille et toute l'équipe ont offert 30960 euros à Manu, Mathieu et Jennifer en payant 3 ans de loyer au total ! Ne perdez pas espoir et tentez votre chance demain et les autres jours de la semaine, une chance unique de remporter 1 an de loyer et bien d'autres surprises...

C'est avec une grande émotion que Jennifer remporte un an de loyer ! "J'ai failli ne pas décrocher ! J'ai vu un numéro masqué mais j'ai quand même répondu. Vous ne pouvez pas imaginer comment vous me rendez heureuse." Originaire de Toulouse, Jennifer va rendre heureuse toute sa famille, remportant aujourd'hui la somme dingue de 7440 euros !

Après Mathieu du Nord et Manu de la Drôme, qui sera notre der ier gagnant de la matinée ? Peut être vous...? ???? #CamilleOffreMoiUnAnDeLoyer pic.twitter.com/xxNByXKs3S — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 19 décembre 2017

Dans quelques minutes @CamilleCombal vous annonce une surprise... On a un énorme cadeau à vous faire demain ! ???? #VirginTonic — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 19 décembre 2017

Non, vous ne rêvez pas, demain on vous offre un chèque du montant du nouveau @Dacia_FR Duster soit 11.990€ ! Vous vous rendez compte ?! #VirginTonic pic.twitter.com/DNZgqoIhKW — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 19 décembre 2017

Pour vous remercier de votre fidélité, Camille Combal et toute l'équipe, ajoutent un cadeau... Demain matin, aux alentours de 9h30, l'équipe organisera un jeu dont le gagnant repartira avec un chèque d'un montant total de la somme du nouveau Dacia Duster, soit 11990 euros !!! Il vous suffira d'appeler au 3916 !

On peut dire que Manu est le grand chanceux du jour ! Après plus de 5 sonneries, il a répondu in extremis à son téléphone et remporte un an de loyer, soit la somme de 10 560 euros ! C'est aux enfants que ce papa va faire plaisir pour ces fêtes ! Travailleur dans les transports, il reste concentré dans son boulot malgré l'émotion très palpable ! Bravo Manu, qui est le deuxième gagnant de ce matin, et le 5 ème de la semaine ! Pour les autres, ne perdez pas espoir, le prochain c'est peut-être vous !

— Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 19 décembre 2017

Mathieu est le premier gagnant de la matinée ! "Vous êtes géniaux, merci, ça va tellement nous rendre service durant ces fêtes". Mécanicien de métier, Mathieu, marié et papa de 3 enfants, gagne un an de loyer avant les fêtes de Noël. Avec un loyer de 1080 euros, Mathieu et sa famille remportent alors un chèque de 12960 euros ce matin grâce au Virgin Tonic ! Ce papa est ému et on le comprend. Et n'oubliez pas, vous êtes peut-être le prochain gagnant !