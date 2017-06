Virgin Tonic : Martin Solveig invité d'honneur du road trip de Camille Combal à Marseille !

Le vendredi 30 juin, c'est la grande dernière de la saison du Virgin Tonic ! Pour fêter ça dignement, l'équipe partira pour un road trip dès 6h du matin afin de rejoindre Marseille et lancer l'énorme soirée Electroshock. Un voyage de 15 heures au total qui réserve plein de surprises ! Et on en a déjà une bien belle de la part de Nico du Bureau. Quand l'équipe du Virgin Tonic descendra du bus, il y aura Martin Solveig pour les accueillir et mixer à Marseille... La classe !

Soyez à l'affut le vendredi 30 juin pour suivre ce road trip fou de Camille Combal de 6h à 21h ! Pendant quinze heures, on pourra vivre en direct sur ViginRadio.fr et les réseaux les aventures du Virgin Tonic qui s'annoncent assez incroyables ! Réunir l'Electroshock à Marseille avec The Avener, Aslove, Busy P pour lequel vous pouvez gagner vos séjours et places par ici, le Virgin Tonic et Martin Solveig, que demander de plus ?