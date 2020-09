Virgin Tonic : Mario Kart en réalité augmentée dans votre salon ? C'est bientôt possible !

Mario en vrai dans votre salon, vous y avez déjà pensé ? Pourtant, c'est bel et bien le nouveau projet de Nintendo à l'occasion des 35 ans du célèbre jeu vidéo. En effet, comme le confirme la marque japonaise sur ses réseaux sociaux, cette dernière s'apprête à dévoiler Mario Kart Live : Home Circuit pour la Nintendo Switch avec le développeur Velan Studios. Le principe ? "Pilotez un kart dans le monde réel en utilisant les commandes bien connues de Mario Kart et suivez toute l'action de la course sur votre console ou votre téléviseur grâce à la caméra embarquée de votre bolide" décrit Nintendo dans un communiqué de presse officiel.

Si, pour le moment, peu de détails ont été donnés, on sait que les gamers pourront créer des circuits à partir de leur propre lieu d'habitation. Un vrai plus qui pourrait bien séduire des millions de fans de Mario Kart et qui devrait également pouvoir se jouer à plusieurs directement depuis leur console. Alors, qui est chaud pour une partie ?