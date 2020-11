Virgin Tonic : Marina Foïs présentera la prochaine cérémonie des César

C'est le plus grand évènement de la sphère cinématographique française : la cérémonie des César 2021 se déroulera le 26 février prochain - selon l'évolution de la situation sanitaire en France. L'an passé, Florence Foresti avait eu la tâche difficile d'animer la soirée et ce, dans un contexte particulier - pour rappel, la polémique autour de Roman Polanski avait fait couler beaucoup d'encre. Cette année, les César présenteront "une organisation entièrement paritaire (...) composée de 164 membres élus et deux nouveaux dirigeants, Véronique Cayla et le réalisateur Éric Toledano", explique le Figaro.

Marina Foïs présentera les Césars 2021

Ce sera une première pour l'actrice qui se lancera dans cette aventure avec une toute nouvelle équipe : "Le réalisateur de l'émission change en effet après 20 ans de bons et loyaux services", précise le média. C'est Tristan Carné qui lui succèdera. Evidemment, la situation sanitaire jouera un rôle essentiel dans le bon déroulement de la soirée... patience, verdict dans quelques mois !