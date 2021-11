Virgin Tonic : Mariah Carey signe un menu chez McDonald's pour les fêtes de fin d'année !

C'est l'un des plus gros succès de la carrière de Mariah Carey ! Grâce au titre All I Want For Christmas Is You, la diva s'immisce chaque année au sommet des charts durant les périodes de Noël ! Un succès qui dure encore aujourd'hui puisque la chanteuse continue de faire des tournées mondiales à cette période de l'année. Plusieurs sources affirment d'ailleurs que l'interprète de Touch My Body aurait gagné plus de 60 millions de dollars rien qu'avec ce hit. Et ce n'est pas tout. En 2019, le célèbre morceau a été élu la chanson qui a été la mieux classée dans le Top 100 US durant les fêtes de fin d’année pour un artiste solo. Un record qui s'ajoute à deux autres : Titre le plus téléchargé sur Spotify en 24 heures pour une artiste féminine et durée la plus longue dans le top 10 britannique pour une chanson de Noël. Autant dire que Mariah Carey n'est pas prête de lâcher le morceau !

Alors que les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas, l'artiste américaine a décidé de surfer un maximum sur son image de mère Noël. Dernier projet en date ? Elle présentera, du 13 au 24 décembre prochain, un menu chez Mcdonald's aux Etats-Unis. Une idée qui a surpris les internautes qui espèrent toutefois découvrir rapidement le "Mariah Menu" avec tous les produits préférés de la star. "Mon souhait de Noël a été exaucé cette année : mon propre menu dans l'un de mes restaurants favoris" s'est exclamée Mariah Carey dans une vidéo promotionnelle où elle appelle ses fans à essayer son menu qui, à en croire les premières images, se compose de nuggets, d'un McChicken et de pâtisseries.