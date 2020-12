Virgin Tonic : Mariah Carey, Brad Pitt... Quel métier (insolite) les stars faisaient-elles avant d'être célèbres ?

Il y a parfois une vie avant la célébrité. Alors que certains artistes ont dès leur plus jeune âge été sous les projecteurs (on pense notamment à Justin Bieber, Miley Cyrus ou encore Taylor Swift), certains n'ont pas tout de suite goûté à la notoriété. C'est d'ailleurs le cas de Mariah Carey, Hugh Jackman ou encore Brad Pitt.

Avant de chanter, Mariah Carey était agent de sécurité

Ainsi, avant de se faire connaître (et de régner sur les charts internationales avec All Want For Christmas), Mariah Carey était agent de sécurité. Non, ce n'est pas une blague. De son côté, avant d'être acteur, Hugh Jackman était prof de fitness. Brad Pitt, lui, était déguisé en poulet afin d'inciter d'attirer les foules dans un restaurant...