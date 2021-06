Virgin Tonic: Manu Payet interprète Where is My Mind (Pixies) en live ! (VIDEO)

1988. Si vous êtes mélomane, alors vous savez que c'est l'année de publication du cultissime Where is my mind ?, que l'on retrouve sur le septième album des Pixies. Ce morceau mythique a été écrit par le chanteur Black Francis alors qu'il étudiait à l'université de Massachusetts Amherst. Il s'est inspiré de ses expériences de plongée sous-marine dans les Caraïbes. Il confiera plus tard qu'il y avait "ce tout petit poisson qui essayait de me poursuivre. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas trop le comportement des poissons".

Ce matin, le Virgin Tonic célèbre la musique : l'occasion pour Manu Payet de nous interpréter le morceau, accompagné de NicoBou.

.@ManuPayetOff reprend le titre « Where Is My Mind » des Pixies en LIVE ! ????????#VirginTonicUNPLUGGED pic.twitter.com/uagfKMEdkp — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) June 21, 2021

Devenu culte, le titre Where is my mind ? sera repris par Placebo et apparaîtra même dans le film Fight Club en 1999.