Virgin Tonic : Manu Payet, Guillaume Canet, Marion Cotillard... le casting 5 étoiles d'Astérix & Obélix dévoilé

Alerte ! Le casting du cinquième film mettant en scène Astérix & Obélix vient d'être dévoilé et vous allez voir, il est canon.

Le tournage d'Astérix & Obélix : l'Empire du Milieu sera lancé ce printemps et ce nouveau long-métrage est prometteur. Notez d'abord que c'est la première fois qu'un film mettant en scène le Gaulois le plus célèbre du monde se basera non pas sur une BD mais sur un scénario original - signé Julien Hervé et Philippe Mechelen.

S'il se glissera dans la peau d'Astérix, Guillaume Canet sera (également) derrière la caméra. Côté casting, tenez-vous bien : Gilles Lellouche prêtera ses traits à Obélix tandis que Vincent Cassel, lui, incarnera César. Et il ne sont pas seuls : Marion Cotillard, Manu Payet, Jonathan Cohen, Angèle, José Garcia, Pierre Richard... la crème du cinéma français se retrouvera pour ce film qui s'annonce déjà culte.