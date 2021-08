Virgin Tonic : Manu Payet et Clara Luciani reprennent Comme un Boomerang (VIDEO)

Le plus dur est passé ! Après des vacances bien méritées, le Virgin Tonic se prépare à revenir le 23 août, dès 6h. Au programme, de la bonne humeur, du rire et des surprises mais, pour vous faire patienter, rien de mieux que de plonger dans les archives de l'émission. Souvenez-vous de ce jour où, à l'antenne, Clara Luciani et Manu Payet ont repris Comme un Boomerang :

N'oubliez pas, rendez-vous le 23 août dès 6h pour une toute nouvelle saison du Virgin Tonic !