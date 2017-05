Avant toute chose, nous espérons sincèrement que vous ne venez pas de manger (avouons-le, ce n'est pas le sujet le plus propre qui soit). Alors que nos parents ont lutté pour nous inculquer les bonnes manières et pour nous empêcher de manger nos crottes de nez, voila qu'un scientifique canadien vient remettre des années d'éducation en question : selon lui, les manger serait bon pour la santé. En fait, être "rhinotillexophage" (mangeur de crottes de nez) vous protègerait de nombreuses infections.

Cette idée, le chercheur l'a eue en regardant ses filles manger leurs crottes de nez. Pour lui, le fait de manger le mucus séché qu'elles contiennent ferait office de "vaccination" et stimulerait notre système immunitaire. Et pour aller au bout de son idée, le scientifique a mis des étudiants à contribution. Ainsi, il a séparé ses volontaires en deux groupes : les mangeurs de crottes de nez et les autres - ceux qui ne sont pas obligé de s'y plier. L'idée est que les étudiants qui se trouvent dans le premier groupe (les "rhinotillexophages", donc) devraient avoir un système immunitaire plus actif. Pour l'heure, le Pr Napper n'a pas encore rendu son verdict. Mais notre conseil pour vivre vieux et en bonne santé, c'est de manger du fromage. Si vous faîtes ça, ce sera déjà très bien.