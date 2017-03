Virgin Tonic : Mangez froid si vous voulez perdre du poids !

Camille Combal et la team du Virgin Tonic aime bien se la jouer nutritionniste de temps à autre, et on sait que vous adorez tous leurs petits conseils santé, minceur et plus si affinité ! Après vous avoir expliqué comment manger trop gras nuirait à votre mémoire ou vous avoir dit ce qu’il fallait manger pour être heureux, aujourd’hui petit focus sur ce qu’il faut faire côté alimentation pour perdre du poids. Le conseil du jour est simple : si vous voulez réduire le nombre de calorie que vous absorbez quand vous mangez il va falloir manger froid. Selon les aliments, vous pourrez ainsi réduire de 20 à 30% vos apports caloriques ! Mais comment se fait-il que manger froid fait perdre des calories ?

Le corps brûle des calories pour se chauffer et maintenir notre corps à la température idéale de 37°. Lorsque l’on mange chaud, le corps brûle moins ses propres calories afin de s'économiser. Alors que si vous mangez froid, votre corps doit assimiler ses aliments en les remettant à température, une dépense énergétique qui lui fait dépenser plus de calories. Le printemps étant là, vous pouvez donc en profiter pour manger des salades, et des plats froids. Attention à ne pas abuser cepandant des crudités, car celles-ci augmentent le risque de ballonnement ! C’est un peu compliqué tout cela, alors nous on repart se servir un peu de raclette avant que ce ne soit vraiment plus la saison…