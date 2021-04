Virgin Tonic : Manger du piment vous permettrait de vivre plus longtemps !

Avis à tous ceux qui aiment manger épicé !

On ne compte plus les vertus du piment : riche en vitamines C, B6 et K mais aussi source de Fer, de Cuivre ou encore de manganèse, le piment protège la muqueuse intestinale et visiblement, il n'a pas dévoilé tous ses secrets : selon une étude, manger du piment permettrait de réduire les risques de cancer, de diabète et de maladies cardiovasculaires. Autrement dit, l'étude menée par l’American Heart Association assure que les consommateurs de piment réguliers vivraient plus longtemps que les autres.

"L’étude a démontré que les fanatiques de piquant présentaient une réduction de 26 % du taux de mortalité face aux maladies cardiovasculaires, une réduction de 23 % du taux de mortalité face aux cancers ainsi qu’une baisse de 25 % de mortalité en général", précise Konbini. Vous le saurez, manger épicé est bon pour la santé !