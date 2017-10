Virgin Tonic : Manger salé sans sel, conduite inversée... Les news pour briller à la machine à café !

Tous les matins, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic adorent nous faire part de news insolites. Hier, nous en apprenions plus sur la salive qui recharge votre smartphone, et le désir dans les news pour briller à la machine à café. Aujourd'hui, voici une nouvelle série d'infos en tout genre, qui vous permettra d'étaler votre culture à la pause ! Et ce matin, on vous parle de conduite, de comment manger salé sans sel et de fredonnement !

Sachez que seulement un tiers des humains dans le monde roulent à gauche ! En effet, la grande majorités des hommes roulent - à l'instar des anglais, à droite !

C'est la news étonnante de la journée ! Camille Combal nous annonçait il y a quelques minutes que pour avoir l'impression de manger plus salé, il faudrait simplement manger... avec la pointe du couteau !

Sachez qu'il est impossible de fredonner en ayant le nez bouché ! Par contre, le fait de fredonner régulièrement est une activité qui protègerait les sinus et réduirait ainsi les risques d'infection !