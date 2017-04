Une étude de l'université d'Alberta va vous donner encore plus envie de consommer des fruits, dont voici ceux à manger pour maigrir ! Des chercheurs ont en effet constaté qu'un des facteurs pour un meilleur développement des facultés cognitives d'un enfant repose dans la consommation de fruits par sa mère pendant sa grossesse... Pour arriver à cette conclusion assez surprenante, 688 bébés âgés de 1 an ont été suivis, en prenant en compte leur situation familiale pouvant avoir un impact sur ses facultés d'apprentissage. Résultat, les mamans qui consommaient entre six à sept fruits par jour pendant leur grossesse, ont un enfant au QI élevé de 6 à 7 points par rapport à l'échelle moyenne...

"Nous savons que plus longtemps un enfant est dans l'utérus de sa mère, mieux il se développe. Et bien une portion de fruit par jour fournit au bébé le même avantage que s'il était resté une semaine de plus dans le ventre de sa mère", explique le dr Mandhane, chercheur en charge de l'enquête. Attention néanmoins à la surconsommation qui peut mener au diabète de grossesse ! Ces résultats doivent être confirmés à long terme. Mais 5 fruits et légumes par jour ne peuvent pas faire de mal. En plus les pommes sont bonnes pour la libido !