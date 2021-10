Virgin Tonic : Manger à reculons, le nouveau régime WTF 

Vous voulez perdre les quelques kilos pris cet été ? Alors, prenez des notes !

On connaissait déjà la technique du régime inversé (où l'idée est de manger son dîner au petit-déjeuner, par exemple) mais, cette fois, on vous parle de backwards eating (que l'on pourrait traduire par "repas à reculons"), prisé par les sportifs. Le principe ? Commencer par le dessert pour enchaîner avec les féculents et, enfin, les légumes. L'on doit cette technique au footballeur Robert Lewandowski. Lors d'une interview accordé au Times, le sportif a d'ailleurs confié que ce régime lui avait été conseillé par sa femme, coach sportive et championne de karaté.

"Attention, ce n'est pas seulement l'ordre qui est imposé, mais aussi le contenu. Ils mangent ainsi uniquement du riz, de la viande ou du poisson, une salade ou une soupe. Beaucoup d'aliments sont bannis de leur alimentation : les produits laitiers, les aliments frits, la farine de blé etc", précise le magasine Cosmopolitan. Notez que selon une étude menée en 2014, commencer par le dessert permet au cerveau de mieux calculer les quantités de glucose qui lui sont nécessaires... de cette façon, on évite de trop manger.

Le nouveau régime WTF

Mais attention ! Si l'idée peut sembler alléchante, notez que ce régime alimentaire peut entraîner des soucis de diabète.

Vous voilà donc prêt(e) à perdre du poids ! Mais attention à ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé.