Virgin Tonic : Maître Gims annonce une collaboration avec Shaggy et Sting !

Il y a quelques mois, Maître Gims cartonnait sur les ondes avec un duo excellent, certes, mais surprenant : le rappeur et Vianney nous ont offert La Même, un morceau qui, évidemment, n'a pas tardé à se faire une place dans le coeur des fans. Evidemment, Maître Gims a sauté sur l'occasion, profitant du succès du morceau pour en sortur une version espagnole. Et la bonne nouvelle pour les fans, c'est qu'il est loin d'en avoir fini avec les collaborations : préparez-vous, la collaboration avec Sting et Shaggy arrive !

« Gotta Get Back My Baby »@OfficialSting x @DiRealShaggy pic.twitter.com/urOD7TseDT

— Maître GIMS (@MaitreGIMS) 4 septembre 2018

« #ComingSoon. " Gotta Get Back My Baby" », a posté le rappeur sur Twitter en ajoutant trois drapeaux américains. De leur côté, Sting et Shaggy cartonnent avec leur album 44/876. Après une ollaboration avec Sia et une plus récente avec Dua Lipa (pour une version française de IDGAF), Maître Gims est donc en route pour s'exporter aux Etats-Unis !