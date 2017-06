Ce matin dans Virgin Tonic, qui nous apprend que Rihanna est peut-être enceinte, Camille s'est réuni avec Frédo dans un bureau pour un meeting de la première importance. Il en ressort boulversé et nous apprend qu'il a été trahi par quelqu'un de l'équipe... On lui a menti ! Mais qui ça peut bien être ? Camille ne veut pas cracher le morceau tout de suite et le suspense est intenable. On apprend grâce à un coup de téléphone anonyme que c'est pour une question d'argent et que le coupable est en fait une fille. Alors, un coup de Laure ou de Ginger ? De Justine ? De Carla ? Apparemment, on va tomber de haut...

Qui est le coupable ?

C'est en fait Carla, l'employée du mois la coupable ! Pourquoi ? Parce qu'elle a obtenu un massage pour l'avoir cité à l'antenne du Virgin Tonic en parlant d'une application afin de trouver un cadeau pour la fête des mères. Sa punition est sans appel : elle n'est plus employée du mois et est remplacée illico par Florent. Elle n'aura pas droit non plus à son massage négocié qui sera offert à un auditeur...