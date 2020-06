Virgin Tonic : Mais, que veulent dire les noms d'Ikea ?

Ah, Ikea... on pourrait s'y perdre des heures. Parfois, on aimerait même y vivre. Et justement, ce matin, le Virgin Tonic s'est posé la question : d'où viennent les fameux noms de meubles imprononçables made in Ikea ? Alors évidemment, c'est du suédois. Mais, à quoi ces noms correspondent-ils ?

Tables à manger et canapé : noms de villes suédoises

Etagères et chaises : prénoms masculins (comme Billy) ou alors, des professions

Salles de bains : noms de lacs ou de cours d'eau suédois

Luminaires : champ lexical de la musique

Tissus et rideaux : prénoms féminins

Linge de lit : noms de plantes

Meubles d'enfants : noms d'animaux ou alors, d'oiseaux

Ustensiles de cuisine : noms en rapport avec l'activité en question

Le secrets des noms Ikea

trouver les noms, c'est une chose ! Mais encore faut-il que la prononciation ne choque pas en dehors de la Suède. Par exemple, "une armoire avait été appelée HAKON (prénom scandinave courant prononcé "Hakone"). Les acheteurs français se voyaient alors demandant en magasin où trouver l’ "armoire à con", explique femme Actuelle.

Avouez, vous prévoyez de partir chez Ikea ce week-end pour les recenser.