Virgin Tonic : Mais, comment les femmes fliquent-elles leurs conjoints ?

Fliquer son partenaire, on l'a déjà tous fait. Ou alors, on y a pensé. Lire les textos, les mails, écouter les messages... on a tous déjà été tentés de le faire. Ce matin dans le Virgin Tonic, on se penche sur le sujet et on a même quelques chiffres à vous donner. D'abord sachez que 73% des femmes vérifient les SMS tandis qu'elles sont 28% à checker les lister d'appels. Après ça, on retrouve les photos et les vidéos : 13% des femmes les vérifient.

Et ce n'est pas tout ! Après les photos et les vidéos, on retrouve les emails (contrôlés par 12% des femmes) et bien évidemment, les réseaux sociaux (prisés par les plus jeunes). En dernière position, on a la boîte vocale, vérifiée par 8% des femmes. Loin de nous l'idée de vous donner des tips pour ne pas vous faire prendre mais sachez que si vous mettez plus de huit minutes à répondre à un SMS, alors c'est que vous préparez un mensonge. Alors, faîtes attention.