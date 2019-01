Virgin Tonic : Mais, c'est quoi le single day ?

Dans un couple, on peut vite se retrouver en burn-out. Oui, le burn-out amoureux existe. La vérité, c'est que c'est exrêmement compliqué de faire tenir son couple : faire des concessions, rester fidèle, se partager entre ses amis et son partenaire... on ne va pas se mentir, c'est difficile de trouver le happy-end et de le vivre jusqu'au bout. Mais, bonne nouvelle, une tendance vient bouscouler un peu les codes du couple : le Single Day (que l'on pourrait traduire par le 'jour des célibataites") pourrait bien venir sauver quelques couples en crise. On s'explique : le Single Day consiste à s'octroyer un jour où l'on fait tout ce qu'on veut - tout ce que l'on veut.

" Il n’y en aurait qu’un par mois, mais celui-ci ne pourrait pas être reporté à la semaine d’après, ni même accumulé à celui du mois d’après, si toutefois le résultat de ce single day n’était pas "concluant"", explique le Bonbon. Dans une société où la monogamie devient de plus en plus compliquée, serait-ce la solution pour faire tenir un couple sur la durée ? Peut-être, il faut tester pour le savoir. On dit que le ciment du couple peut se trouver dans les séries ou même dans la taquinerie... reste à savoir si le Single Day fait ses preuves ! Mais Eh, le secret de Pink pur faire tenir son mariage serait de se séparer deux semaines par an. Alors, pourquoi pas ?