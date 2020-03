Virgin Tonic : Mais, c'est quoi la Super Lune ?

La nuit dernière, peut-être avez-vous mal dormi. Si c'est le cas, on vous dira sûrement que c'est à cause de la Super Lune. D'accord mais, qu'est-ce que la Super Lune exactement ? On en parle ce matin dans le Virgin Tonic et on vous explique tout ce qu'il faut savoir ! Déjà il faut savoir que lors de la Super Lune, la lune se montre plus visible mais surtout, plus grosse. Jusque ici, tout va bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette super lune n'affecte pas que votre sommeil.

Déjà, notez que la période de mercure en rétrograde est finalement terminée. Résultat, vous pouvez voyagez, signer des contrats et acheter de l'électronique tranquillement. Ensuite, cette Super Lune est idéale pour y voir plus clair dans votre tête (mais aussi dans votre vie !) Période parfaite pour guérir, évoluer et attendre des miracles, cette Super Lune n'est pas si effrayante !