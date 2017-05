Vous culpabilisez dès que vous mangez un morceau de fromage ? Eh bien, vous feriez mieux d'arrêter ! Croyez-le ou non, une étude menée par l'Université A&M (Texas) atteste que les fromages vieillis en cave comme le brie, le parmesan ou le comté auraient quelques bienfaits - dont celui de prolonger l'espérance de vie. Notez aussi que leur consommation s'avère efficace dans le cadre de la prévention contre le cancer. En fait, la spermidine que l'on trouve dans ces fromages permet d'éviter la multiplication des cellules malades.

Avant d'en venir à de telles conclusions, les chercheurs ont d'abord testé des souris. Et celles qui ont consommé régulièrement une dose de spermidine ont vu leur espérance de vie augmenter de près de 25%. Cette étude vient s'ajouter à toutes celles qui prouvent que le secret de la longévité réside dans une bonne alimentation. Bien sûr, d'autres facteurs entrent en compte mais gardez-celui ci à l'esprit ! Et si vous aimez le fromage, alors vous serez ravis d'apprendre que ceux qui en consomme ont une vie sexuelle plus épanouie !