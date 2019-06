Rien de mieux que de commencer son vendredi sous le soleil, avec la meilleure des playlist. Si Virgin Radio met un point d'honneur a vous concocter des playlist avec le meilleur du pop, rock, électro, Camille Combal et son équipe aiment laisser la main aux auditeurs. Résultat, la playlist du jour, c'est VOUS qui l'avez faite ! Au programme, Madonna, Green Day, The Cure... bref, tout pour vous mettre de bonne humeur.

Madonna - Holiday

The Cure - Boys Don't Cry

Jamiroquai - You Give Me Something

Scissors Sisters - I Don't Feel Like Dancing

Spice Girls - Say You'll Be There

Jackson 5 -

Green Day - Holiday

Michael Sembello - Maniac

Britney Spears - Toxic

Will Smith - Miami

The Cummunards - Don't Leave me this way

Justin Timberlake - Senorita