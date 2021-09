Virgin Tonic : Mme la CPE, le livre illustré qui va alléger votre rentrée !

L'heure de la rentrée a sonné, l'occasion de se (re)plonger dans l'univers du collège et du lycée : si vous avez des enfants, alors peut-être votre jeunesse vous revient-elle en plein visage lorsqu'ils reviennent avec des heures de colle (ou des mots dans le carnet). Et justement, sur son compte Twitter, @Mme_la_CPE "note les remarques et réflexions presque quotidiennes des élèves de son collège : et ce sont des petites pépites d'humour au naturel. La franchise des collégiens n'a d'égale que leur naïveté face aux adultes ! Pas vraiment insolents, mais sans scrupules parfois et toujours très drôles..."

Rentée des 3eme. A un grpe:-ça va les gars?-oui Mme vous inquiétez pas on a grandi dans nos têtes *le grpe rigole*-sympa vos baskets en tout cas!elv1: tema il a ses TN mais pas son sac l'clochard! *rire* elv2: On est BG hein?Elv3:c'est pr courir +vite vers l'échec scolaire — Mme La CPE (@Mme_la_CPE) September 3, 2021

Élève de 6ème:-c'est toi la madame de la cpe??-Oui et toi comment tu t'appelles?-Moi c'est Guillaume, notre maître nous a dit que c'était ici si on était puni ..?-oui enfin pas uniquement.. -Je sens qu'on va se revoir vite *air malicieux* Bonne journée madame !!! — Mme La CPE (@Mme_la_CPE) September 2, 2021

