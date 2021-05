Virgin Tonic : Lupin annonce son retour en énigme

C'est LE plus gros succès de Netflix : Lupin, porté par Omar Sy, a fasciné de nombreux abonnés à travers le monde et -évidemment- nombreux sont ceux qui attendent les nouveaux épisodes. Or, une question demeure : quand cette fameuse partie sera t-elle diffusée ?

“Quand ?“, c’est que vous avez vu mais pas regardé. Sinon, attendez la bande-annonce demain"

Si vous vous demandez “Quand ?“, c’est que vous avez vu mais pas regardé. Sinon, attendez la bande-annonce demain. pic.twitter.com/HxkGs2Uo9A — Netflix France (@NetflixFR) May 10, 2021

Parce que la plateforme n'est pas le genre à se reposer sur ses lauriers, Netflix a annoncé sur Instagram l'arrivée imminente d'une bande-annonce - qui, vous vous en doutez, dévoilera la date de publication des nouveaux épisodes. Mais visiblement, quelques indices se sont glissés dans le post partagé par Netflix sur Instagram. On vous explique : visiblement, le cliché a été posté à 11h06... serait-ce une façon d'annoncer que la partie 2 débarquerait le 11 juin prochain ? En tout cas, les internautes y croient.

Patience, seule la bande-annonce confirmera la date de publication.