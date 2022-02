Virgin Tonic : Love Cloud vous permet de vous envoyer en l'air (au sens propre)

"Des séances de baise dans un avion ? C’est le concept onéreux et écologiquement absurde que propose une entreprise américaine", annonce Libération. Love Cloud vend ainsi quarante-cinq minutes dans les airs pour mieux passer un moment à deux.

S'envoyer en l'air ? C'est possible

Un article paru dans le New York Times nous apprend ainsi que cette idée est née au sein d'une entreprise de Jet Privés basée à Las Vegas : «Vous arrivez avec le sourire, vous repartez avec un sourire encore plus grand», annonce le patron. Notez que, toujours selon l'article, «un matelas double et plusieurs coussins, le tout en satin rouge confortable, un rideau sépare les passages du pilote, qui porte un casque antibruit et reste dans le cockpit pendant le vol. Oui, le lit et la literie sont nettoyés après chaque voyage». Pour s'offrir cette expérience (nommée pour «Mile High Club Flight») il faudra débourser 870 euros.

L'idée peut faire sourire (et peut même en tenter plus d'un) mais, qu'en est-il de l'impact environnemental ?