Virgin Tonic : Louer des vêtements de femme enceinte, c'est possible !

La pratique se démocratise de plus en plus : pour économiser un peu d'argent (et de la place dans leurs placards), les fashionistas ont opté pour la location de vêtements. Et justement, le concept (plutôt bon) a été adapté aux femmes enceintes : si vous ne voulez plus vous ruiner en vêtement que vous ne porterez que huit mois dans vos vies et surtout, si vous voulez avoir la classe de Kate Middleton, alors on vous conseille vivement d'essayer !

Nid'anges propose de louer des vêtements

De plus en plus de marques s'y mettent et d'ailleurs, Le Parisien en a testé quelques unes - comme Nid'anges : "39 euros pour une tenue gardée trois jours. 69 euros pour un mois, avec quatre vêtements, deux bijoux et un cadeau beauté', explique le média. Petit bonus, vous pouvez même essayer ces vêtements "originaux" et "haut de gamme" à domicile.

Alors, ça vous tente ?